Біля Кіпру загорівся нафтовий танкер

Фото: нафтовий танкер Athlos (cyprus-mail.com)

В результаті події постраждали 2 членів екіпажу

Біля узбережжя кіпрського міста Ларнака загорівся нафтовий танкер Athlos, в результаті чого двоє членів екіпажу були госпіталізовані з опіками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Cyprus Mail.

Як повідомляється, сьогодні, о 9:30 за місцевим часом, нафтовий танкер Athlos загорівся біля узбережжя Ларнаки. В результаті інциденту двоє членів екіпажу були госпіталізовані з опіками.

Як повідомляє видання, ще троє членів екіпажу були направлені в медустанови на обстеження.

Всього на момент пожежі на борту судна перебувало 17 членів екіпажу.

На даний момент правоохоронці встановлюють причину пожежі.

Раніше РБК-Україна писало, що В Каспійському морі, в територіальних водах Туркменістану, загорівся танкер Російської Федерації.

Нагадаємо, в кінці березня на російський танкері "Надія", що сів на мілину біля західного узбережжя Сахаліну, сталося загоряння.