Біля Кіпру загорівся нафтовий танкер

В результаті події постраждали 2 членів екіпажу
Біля узбережжя кіпрського міста Ларнака загорівся нафтовий танкер Athlos, в результаті чого двоє членів екіпажу були госпіталізовані з опіками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Cyprus Mail.
Як повідомляється, сьогодні, о 9:30 за місцевим часом, нафтовий танкер Athlos загорівся біля узбережжя Ларнаки. В результаті інциденту двоє членів екіпажу були госпіталізовані з опіками.
Як повідомляє видання, ще троє членів екіпажу були направлені в медустанови на обстеження.
Всього на момент пожежі на борту судна перебувало 17 членів екіпажу.
На даний момент правоохоронці встановлюють причину пожежі.
Раніше РБК-Україна писало, що В Каспійському морі, в територіальних водах Туркменістану, загорівся танкер Російської Федерації.
Нагадаємо, в кінці березня на російський танкері "Надія", що сів на мілину біля західного узбережжя Сахаліну, сталося загоряння.