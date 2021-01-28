Возле Капитолия США задержали вооруженного мужчину

Фото: Капитолий США (GettyImages)

Возле Капитолия в Вашингтоне задержали вооруженного мужчину. Задержанный имел при себе 9-милиметровый пистолет Sig Sauer и 20 патронов.

Об этом сообщил телеканал CNN.

По данным телеканала, задержанный планировал "остановить воровство", а также имел список сенаторов и представителей как из Конгресса США, так и из правительства штата Западная Вирджиния. Также у него была контактная информация этих политиков.

Давая показания правоохранителям, задержанный сказал, что его "беспокоит честность выборов". Задержанный также заявил, что его деятельность - это "праведность, справедливость и истина".

Кроме того, телеканал владеет информацией, что задержанный кричал на нацгвардейцев, которые охраняют периметр Капитолия, когда к нему подошли полицейские.

Напомним, в США уже обвинили более 150 человек за участие в штурме Капитолия, который произошел 6 января во время протеста сторонников 45-го президента США Дональда Трампа. Правоохранители уже установили минимум 400 участников беспорядков.

Также РБК-Украина писало, что конгрессменам стали угрожать новым штурмом Капитолия, поэтому власти США решили продлить пребывание военнослужащих Национальной гвардии в Вашингтоне.