Возле Ирпеня спасатели нашли на месте пожара 16 баллонов со взрывоопасными веществами

Сообщение о возгорании гаража поступило к спасателям вечером 8 сентября.

По прибытию пожарные установили, что горит гараж на площади 60 квадратных метров, легковой автомобиль Audi и здание на колесах. Кроме того, была угроза возгорания расположенного рядом дома и еще одного гаража.

"Во время тушения пожара в середине гаража обнаружено 11 баллонов с фреоном, 4 кислородных и 1 газовый баллон", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали, его причина устанавливается.

Фото: место пожара (facebook.com/MNS.GOV.UA)