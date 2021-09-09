Біля Ірпіня рятувальники знайшли на місці пожежі 16 балонів з вибухонебезпечними речовинами

Повідомлення про загоряння гаража надійшло до рятувальників ввечері 8 вересня.

По прибуттю вогнеборці встановили, що горить гараж на площі 60 квадратних метрів, легковий автомобіль Audi та будівля на колесах. Крім того, була загроза займання розташованого поряд будинку та ще одного гаражу.

"Під час гасіння пожежі в середині гаража виявлено 11 балонів з фреоном, 4 кисневі та 1 газовий балон", - йдеться в повідомленні.

Пожежу ліквідували, її причина встановлюється.

Фото: місце пожежі (facebook.com/MNS.GOV.UA)