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Возле Ирпеня спасатели нашли на месте пожара 16 баллонов со взрывоопасными веществами

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Четверг 09 сентября 2021 12:44
Возле Ирпеня спасатели нашли на месте пожара 16 баллонов со взрывоопасными веществами Фото: в Ирпене нашли 16 баллонов на месте пожара (фото facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Инна Собора

Вблизи Ирпеня произошел пожар в селе Горенка в одном из гаражей. На месте спасатели нашли 16 баллонов, которые могли взорваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщение о возгорании гаража поступило к спасателям вечером 8 сентября.

По прибытию пожарные установили, что горит гараж на площади 60 квадратных метров, легковой автомобиль Audi и здание на колесах. Кроме того, была угроза возгорания расположенного рядом дома и еще одного гаража.

"Во время тушения пожара в середине гаража обнаружено 11 баллонов с фреоном, 4 кислородных и 1 газовый баллон", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали, его причина устанавливается.

Фото: место пожара (facebook.com/MNS.GOV.UA)

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ГСЧС Ирпень
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