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Біля Ірпіня рятувальники знайшли на місці пожежі 16 балонів з вибухонебезпечними речовинами

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Четвер 09 вересня 2021 12:44
Біля Ірпіня рятувальники знайшли на місці пожежі 16 балонів з вибухонебезпечними речовинами Фото: в Ірпіні знайшли 16 балонів на місці пожежі (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Инна Собора

Поблизу Ірпіня сталася пожежа в селі Горенка у одному із гаражів. На місці рятувальники знайшли 16 балонів, які могли вибухнути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Повідомлення про загоряння гаража надійшло до рятувальників ввечері 8 вересня.

По прибуттю вогнеборці встановили, що горить гараж на площі 60 квадратних метрів, легковий автомобіль Audi та будівля на колесах. Крім того, була загроза займання розташованого поряд будинку та ще одного гаражу.

"Під час гасіння пожежі в середині гаража виявлено 11 балонів з фреоном, 4 кисневі та 1 газовий балон", - йдеться в повідомленні.

Пожежу ліквідували, її причина встановлюється.

Фото: місце пожежі (facebook.com/MNS.GOV.UA)

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