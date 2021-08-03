Возле Иерусалима вспыхнул масштабный лесной пожар

На место происшествия срочно направлены восемь пожарных самолетов, вертолет и 24 бригады пожарно-спасательной службы. Кроме того, два пожарных самолета находятся в состоянии готовности.

При этом пожарные и спасательные службы Израиля опубликовали заявление о том, что лесной пожар приближается к близлежащей автозаправочной станции, в то время как сотрудники пограничной полиции эвакуируют жителей и экскурсантов в этом районе.

В настоящее время руководители полиции Израиля проводят совещание для оценки ситуации в полицейском участке Иерусалимского округа.