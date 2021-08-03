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Біля Єрусалиму спалахнула масштабна лісова пожежа

Автор: РБК-Україна

У вівторок, 3 серпня, біля Єрусалиму спалахнула велика лісова пожежа. Площа загоряння становить 10 гектарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

На місце події терміново направлені вісім пожежних літаків, вертоліт і 24 бригади пожежно-рятувальної служби. Крім того, два пожежні літаки знаходяться в стані готовності.

При цьому пожежні і рятувальні служби Ізраїлю опублікували заяву про те, що лісова пожежа наближається до прилеглої автозаправної станції, в той час, як співробітники Прикордонної поліції евакуюють жителів і екскурсантів в цьому районі.

В цей час керівники поліції Ізраїлю проводять нараду для оцінки ситуації в поліцейській дільниці Єрусалимського округу.

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пожежаІзраїль