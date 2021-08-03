Біля Єрусалиму спалахнула масштабна лісова пожежа

На місце події терміново направлені вісім пожежних літаків, вертоліт і 24 бригади пожежно-рятувальної служби. Крім того, два пожежні літаки знаходяться в стані готовності.

При цьому пожежні і рятувальні служби Ізраїлю опублікували заяву про те, що лісова пожежа наближається до прилеглої автозаправної станції, в той час, як співробітники Прикордонної поліції евакуюють жителів і екскурсантів в цьому районі.

В цей час керівники поліції Ізраїлю проводять нараду для оцінки ситуації в поліцейській дільниці Єрусалимського округу.