UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Возле Херсона пылает склад врага: оккупанты массово убегают в панике

Фото: возле Херсона горит склад оккупантов (t.me/AFUStratCom)
Автор: Наталия Гурковская

В районе Херсона снова пылает склад оккупантов с "селитрой и гуманитаркой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Также в районе взрыва слышен вой сирен и заметно суету бегущих в разные стороны орков, которые в спешке вывозят как награбленное, так и привезенное с собой", - говорится в сообщении.

По данным Страткома, местные жители сообщают, что часть оккупантов в панике переодевается в гражданскую одежду и "с большими сумками упаковываются в отжатый гражданский транспорт".

Как сообщалось, ранее российские военные скопились в центре Херсона и готовятся к наступлению украинских защитников.

К тому же, российские оккупационные войска готовятся к уличным боям в Херсоне. Если их удастся выбить из города, они пойдут на левобережную часть Днепра.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон