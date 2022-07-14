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Біля Херсону палає склад ворога: окупанти масово тікають в паніці

Фото: біля Херсона горить склад окупантів (t.me/AFUStratCom)
Автор: Наталія Гурковська

В районі Херсону знову палає склад окупантів із "селітрою і гуманітаркою".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Також в районі вибуху чути виття сирен і помітно метушню орків, які тікають в різні сторони й в поспіху вивозять як награбоване, так і привезене із собою", - йдеться в повідомленні.

За даними СтратКому, місцеві жителі повідомляють, що частина окупантів в паніці переодягається в цивільний одяг і "з великими торбами пакуються у віджатий цивільний транспорт".

Як повідомлялося, раніше російські військові зібралися в центрі Херсона і готуються до наступу українських захисників.

До того ж російські окупаційні війська готуються до вуличних боїв у Херсоні. Якщо їх вдасться вибити з міста, то вони підуть на лівобережну частину Дніпра.

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Херсон