Біля Херсону палає склад ворога: окупанти масово тікають в паніці

В районі Херсону знову палає склад окупантів із "селітрою і гуманітаркою".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Також в районі вибуху чути виття сирен і помітно метушню орків, які тікають в різні сторони й в поспіху вивозять як награбоване, так і привезене із собою", - йдеться в повідомленні.
За даними СтратКому, місцеві жителі повідомляють, що частина окупантів в паніці переодягається в цивільний одяг і "з великими торбами пакуються у віджатий цивільний транспорт".
Як повідомлялося, раніше російські військові зібралися в центрі Херсона і готуються до наступу українських захисників.
До того ж російські окупаційні війська готуються до вуличних боїв у Херсоні. Якщо їх вдасться вибити з міста, то вони підуть на лівобережну частину Дніпра.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.