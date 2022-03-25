Біля Харкова виявили російських шпигунів з "духовенства"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Також представникам "духовенства" доведеться пояснювати свої справжні наміри та плани співробітникам правоохоронних органів України.

Згідно з повідомленням, проповідники "русского мира" почали пояснювати своє пересування начебто необхідністю доставки хліба. А про наявність російських платіжних карток промовчали.

Зокрема, трьох чоловіків на автомобілі затримали на околиці Харкова під час перевірки документів.

Раніше ми повідомляли, що українські десантники знищили диверсантів, які використовували цивільні авто.

Також ми писали, що у Миколаєві жінка передавала спецслужбам Росії інформацію про військові частини ЗСУ.

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