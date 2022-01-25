Біля будинку президента футбольної федерації Албанії підірвали бомбу

Біля будинку Арманда Дюка в мікрорайоні №4 міста Дуррес зафіксували вибух тротилу, повідомляє видання ABC.

На місце події одразу прибула поліція, яка почала працювати над з’ясуванням особи злочинця.

Арманд Дюка дав коментар виданню ABC, в якому прокоментував вибух:

" Родина, син, дружина були вдома, я тільки прийшов. Я б хотів, щоб це був збіг обставин. На щастя, жодних пошкоджень, ворота знаходяться досить далеко від квартири, вибух був досить великим.