Біля будинку президента футбольної федерації Албанії підірвали бомбу
В ніч з понеділка на вівторок, 25 січня, біля будинку Арманда Дюка президента Федерації футболу Албінії стався вибух.
Детальніше читайте - в матеріалі РБК-Україна.
Біля будинку Арманда Дюка в мікрорайоні №4 міста Дуррес зафіксували вибух тротилу, повідомляє видання ABC.
На місце події одразу прибула поліція, яка почала працювати над з’ясуванням особи злочинця.
Арманд Дюка дав коментар виданню ABC, в якому прокоментував вибух:
"Родина, син, дружина були вдома, я тільки прийшов. Я б хотів, щоб це був збіг обставин. На щастя, жодних пошкоджень, ворота знаходяться досить далеко від квартири, вибух був досить великим.
Ворота, більше не працюють, але це не важливо. Камери мають кадри. Чоловік з капюшоном підійшов до воріт і поклав динаміт на механізм, який відкриває ворота, після чого динаміт вибухнув".
Хто такий Арманд Дюка
Арманд Дюка вже протягом 20 років очолює Федерацію футболу Албанії та планує балотуватись на шостий термін.
Нещодавно керівника Федерації звинуватили у корупції, відмиванні грошей та спробах фальсифікації голосування.
Вибори нового президента організації мають відбутися 2 березня.
Нагадаємо, що будинок Каріма Бензема пограбували поки він грав проти "Ельче".