Возле Чернигова освободили ряд населенных пунктов. За пару дней враг потерял 50 единиц техники

Так, за эти последние дни войска РФ потеряли более 50 единиц бронированной и автомобильной техники.

"Наши воины громили российских оккупантов в разных районах этой области. Освобожден ряд населенных пунктов, в частности, село Шестовица недалеко от Чернигова", - говорится в сообщении.

Разбитая военная техника российских войск в Черниговской области (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Шестовица расположена совсем близко к Чернигову. Село было под контролем оккупантов около 4 недель.

Также были опубликованы несколько фото подбитой и захваченной вражеской техники, и других трофеев с Шестовицы.

Захваченная и разбитая техника оккупантов около села Шестовица возле Чернигова (фото: facebook.com/kommander.nord)