Біля Чернігова звільнили низку населених пунктів. За пару днів ворог втратив 50 одиниць техніки

Українські військові та сили територіальної оборони звільнили біля Чернігова ще низку населених пунктів. Також за останні дні російські окупанти зазнали суттєвих втрат у бронетехніці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ та Оперативного командування "Північ".
Так, за ці останні дні війська РФ втратили понад 50 одиниць броньованої та автомобільної техніки.
"Наші воїни громили російських окупантів в різних районах цієї області. Звільнено низку населених пунктів, зокрема, село Шестовицю неподалік Чернігова", - йдеться у повідомленні.
Розбита військова техніка російських військ у Чернігівській області (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)
Шестовиця розташована зовсім близько до Чернігова. Село було під контролем окупантів близько 4 тижнів.
Також були опубліковані кілька фото підбитої і захопленої ворожої техніки, та інших трофеїв з Шестовиці.
Захоплена і розбита техніка окупантів біля села Шестовиця біля Чернігова (фото: facebook.com/kommander.nord)
Разом переможемо!
Раніше повідомлялося, що українські військові звільнили Бородянку у Київській області, а також від російських загарбників була звільнена Буча.
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