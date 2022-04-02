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Біля Чернігова звільнили низку населених пунктів. За пару днів ворог втратив 50 одиниць техніки

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Чернігівська область, Субота 02 квітня 2022 08:08
Біля Чернігова звільнили низку населених пунктів. За пару днів ворог втратив 50 одиниць техніки Розбита ворожа бронетехніка біля Чернігова (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові та сили територіальної оборони звільнили біля Чернігова ще низку населених пунктів. Також за останні дні російські окупанти зазнали суттєвих втрат у бронетехніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ та Оперативного командування "Північ".

Так, за ці останні дні війська РФ втратили понад 50 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

"Наші воїни громили російських окупантів в різних районах цієї області. Звільнено низку населених пунктів, зокрема, село Шестовицю неподалік Чернігова", - йдеться у повідомленні.

Розбита військова техніка російських військ у Чернігівській області (фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)

Шестовиця розташована зовсім близько до Чернігова. Село було під контролем окупантів близько 4 тижнів.

Також були опубліковані кілька фото підбитої і захопленої ворожої техніки, та інших трофеїв з Шестовиці.

Захоплена і розбита техніка окупантів біля села Шестовиця біля Чернігова (фото: facebook.com/kommander.nord)


Разом переможемо!

Раніше повідомлялося, що українські військові звільнили Бородянку у Київській області, а також від російських загарбників була звільнена Буча.

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