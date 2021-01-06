Возле Буковеля в отеле вспыхнул пожар, эвакуировали 25 туристов

Сегодня, 6 января, в селе Поляница Ивано-Франковской области горел трехэтажный жилой дом коттеджного типа "Салют Буковель". Спасатели эвакуировали 25 туристов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, информация о возгорании поступила спасателям в 3:48. Когда пожарные прибыли по указанному адресу, то увидели, что огонь полностью охватил здание на площади 250 квадратных метров. Существовала также угроза опрокидывания огня на соседние здания. Из помещения вывели на свежий воздух всех лиц, которые проживали в гостинице.

Отмечается, что к тушению пожара были привлечены 24 спасателя и 8 единиц техники. Они ликвидировали огонь в 5:54, а в 7:18 - ликвидировали. Сейчас выясняются все причины и обстоятельства инцидента.

Фото: пожар возле Буковеля (if.dsns.gov.ua)

Напомним, 3 января в селе Черниивка Хмельницкой области произошел пожар на территории женского монастыря Святого Великого Благоверного Князя Александра Невского. Горела вспомогательная хозяйственная постройка на площади около 100 кв. м.

Кроме того, в Ровенской области на железнодорожной станции города Радивилов загорелся поезд Николаев-Ивано-Франковск-Рахов. Это произошло во время движения.