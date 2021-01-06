Біля Буковеля в готелі спалахнула пожежа, евакуювали 25 туристів

Сьогодні, 6 січня, в селі Поляниця Івано-Франківської області горів триповерховий житловий будинок котеджного типу "Салют Буковель". Рятувальники евакуювали 25 туристів.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, інформація про спалах надійшла рятувальникам о 3:48. Коли пожежники прибули за вказаною адресою, то побачили, що вогонь повністю охопив будівлю на площі 250 квадратних метрів. Існувала також загроза перекидання вогню на сусідні будівлі. З приміщення вивели на свіже повітря усіх осіб, які проживали в готелі.

Зазначається, що до гасіння пожежі були залучені 24 рятувальники та 8 одиниць техніки. Вони ліквідували вогонь о 5:54, а о 7:18 - ліквідували. Наразі з'ясовуються всі причини та обставини інциденту.

Фото: пожежа біля Буковеля (if.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, 3 січня у селі Черніївка Хмельницької області сталася пожежа на території жіночого монастиря Святого Великого Благовiрного Князя Олександра Невського. Горіла допоміжна господарча споруда на площі близько 100 кв. м.

Крім того, у Рівненській області на залізничній станції міста Радивилів загорівся поїзд Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів. Це сталося під час руху.