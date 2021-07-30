Возле Берлина перевернулся туристический автобус, есть пострадавшие

Возле Берлина (Германия) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса. В результате аварии есть пострадавшие, но точное количество не указывают.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу полиции земли Бранденбург .

Около 10 утра пятницы перевернулся небольшой туристический автобус. Авария произошла сразу после выезда автобуса со стоянки.

По данным спасателей, несколько человек получили ранения, трое из них - серьезные. Всего в автобусе было 19 человек.

На месте ДТП работали пожарные, 6 вертолетов, 22 пожарных автомобиля, 12 реанимобилей и несколько автомобилей скорой помощи. Трасса федерального значения перекрыта на проезд в обе стороны. Полиция выясняет причины аварии.