Возле Берлина горит склад с амуницией и боеприпасами: причиной пожара стал взрыв

На место пожара прибыли более 100 спасателей, однако они пока не могут приступить к тушению, поскольку работу осложняют постоянные взрывы.

Кроме того, к объекту прибыли полицейские водометы. Запрошена помощь других служб и спецподразделений Вооруженных сил ФРГ.

Уточняется, что возгорание возникло около 5 утра четверга. Причиной возгорания называют непреднамеренный взрыв на месте подрывов снарядов. Другие детали должна должна выяснить полиция.

Власти призвали жителей германской столицы по возможности избегать появления в районе пожара, а также не посещать лес Груневальд.