Возле берегов Индонезии произошло мощное землетрясение

Возле побережья индонезийского острова Тернате произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5,6 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр землетрясения располагался в 143 километрах к западу от столицы индонезийской провинции Северная Малука Тернате (население 101 тысяча человек) и 149 километрах к востоку от Манадо (население 451 тысяча).

Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами в регионе не объявлялась.