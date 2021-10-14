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Біля берегів Індонезії стався потужний землетрус

Автор: Дмитрий Кузнецов

Біля узбережжя індонезійського острова Тернате стався потужний землетрус. Його магнітуда склала 5,6 бала за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

Епіцентр землетрусу розташовувався в 143 кілометрах на захід від столиці індонезійської провінції Північна Малука Тернате (населення 101 тисяча осіб) і 149 кілометрах на схід від Манадо (населення 451 тисяча).

Осередок землетрусу залягав на глибині 60 кілометрів. Інформація про постраждалих і руйнування не надходила. Загроза цунамі в регіоні не оголошувалася.

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ИндонезияЗемлетрус