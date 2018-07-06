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В Таиланде в результате опрокидывания лодки с туристами погиб 21 человек

НовостиПроисшествия    06.07.2018 - 12:24
Фото: в Таиланде первернулись две лодки с 130 туристами (facebook.com/streetheroproject)
Фото: в Таиланде первернулись две лодки с 130 туристами (facebook.com/streetheroproject)

В лодке находились 130 туристов

Спасатели обнаружили тело 21 погибшего туриста с судна "Феникс", которое затонуло 5 июля у острова Пхукет в Таиланде. Об этом сообщило информагентство AFP.

"Спасатели вытащили 21 тело из воды у берегов курортного острова Пхукет в пятницу", - говорится в сообщении.

Так, спасатели сообщили, что видели более 10 тел нутри корпуса подводной лодки.

Отметим, что спасатели, работающие на месте аварии, сообщили, что судно затонуло на глубине 40 метров в нескольких километрах от островка Ко Хе.

Напомним, 5 июля у берегов острова Пхукет в Таиланде из-за шторма перевернулись две лодки, на которых находились 130 туристов. В первой лодке находились в основном туристы из Китая, из них удалось спасти 90 человек. Семеро все еще числятся пропавшими без вести. 
 

В Турции на 15 часов застревали 250 украинских туристов После кораблекрушения на Пхукете 53 человека пропали без вести
Теги публикации: таиланд, туристы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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