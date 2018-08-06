Біля аеропорту Болоньї стався вибух

За словами свідків, вибух стався після того, як цистерна з паливом потрапила в аварію

В Італії стався вибух в районі аеропорту Болоньї, на даний момент інформації про жертв немає. Про це повідомляє Metro.

Повідомляється, що вибух стався після аварії на автомагістралі та подальшої пожежі. За даними поліції і свідків, у ДТП потрапила цистерна з паливом. Також повідомляється, що дороги навколо місця вибуху закриті, на даний момент інформації про жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, 5 травня РБК-Україна повідомляло, що в результаті атаки терориста-смертника на сході Афганістану загинули троє військових, які були членами місії НАТО. Як повідомляє телеканал Tolo News, смертник підірвався в автомобілі біля конвою іноземних військ в провінції Парван. Крім того, в результаті вибуху був поранений ще один член місії "Рішуча підтримка" і двоє афганських військових. Відповідальність за атаку взяв на себе радикальний рух "Талібан".

Відзначимо, "Рішуча підтримка" - місія НАТО з навчання і надання допомоги урядовим силам Афганістану. Розпочала свою діяльність 1 січня 2015 року, участь у місії беруть також українські військові.