Возить дрони, міномети й боєприпаси: армія отримає новий броньований пікап "Гюрза"

В Україні кодифікували новий броньований пікап UAT.GYURZA-01 PICKUP на базі вже відомої "Гюрзи-01". Машина розрахована на перевезення особового складу, безпілотних систем, мінометів і боєкомплекту в зоні бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію "УкрАрмоТех" .

Для яких завдань створили бронепікап

UAT.GYURZA-01 PICKUP розробили для Збройних сил України, правоохоронних і розвідувальних органів, державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями та сил цивільного захисту.

Основне завдання машини - безпечне перевезення безпілотних систем, боєкомплекту та інших вантажів, а також транспортування особового складу. Пікап розрахований на 5 осіб, включно з екіпажем.

Які характеристики має новий пікап

Броньований пікап виготовили на базі шасі Dodge Ram 5500, оснащеного коробкою передач ZF та двигуном Cummins 6.7L.

Габарити машини складають 6,42 х 2,66 х 2,54 м, а повна маса не перевищує 10 700 ± 200 кг. По дорозі з твердим покриттям пікап рухається зі швидкістю до 110 км/год.

Фото: нова "Гюрза" ("УкрАрмоТех")

Бронювання корпусу відповідає рівню 2 стандарту НАТО STANAG 4569, протимінний захист - рівням 3а та 3b цього ж стандарту. Автомобіль зберігає функціональність у діапазоні температур від -33°С до +55 градусів.

Фото: нова "Гюрза" ("УкрАрмоТех")

Пікап обладнаний засобами РЕБ, приборами нічного спостереження, оглядовою телевізійною системою, а також системами пожежогасіння та вентиляції. За потреби машину можна додатково оснастити іншим спеціалізованим обладнанням.

У компанії уточнили, що платформа UAT.GYURZA-01, на базі якої зроблений і кодифікований новий пікап, є універсальною: її можна використовувати не лише для перевезення особового складу, боєкомплекту й майна, а й для евакуаційних і логістичних завдань, а також як базу для встановлення різного обладнання.

Вже є запит від військових на медико-евакуаційну та оперативно-піротехнічну машину на базі UAT.GYURZA-01.