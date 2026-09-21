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Возит дроны, минометы и боеприпасы: армия получит новый бронированный пикап "Гюрза"

13:55 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Лев Шевченко
Возит дроны, минометы и боеприпасы: армия получит новый бронированный пикап "Гюрза" Фото: новая "Гюрза" ("УкрАрмоТех")
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В Украине кодифицирован новый бронированный пикап UAT.GYURZA-01 PICKUP на базе уже известной "Гюрзы-01". Машина рассчитана на перевозку личного состава, беспилотных систем, минометов и боекомплекта в зоне боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию "УкрАрмоТех".

Для каких задач создали бронепикап

UAT.GYURZA-01 PICKUP был разработан для Вооруженных сил Украины, правоохранительных и разведывательных органов, государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями и сил гражданской защиты.

Основная задача машины – безопасная перевозка беспилотных систем, боекомплекта и других грузов, а также транспортировка личного состава. Пикап рассчитан на 5 человек, включая экипаж.

Какие характеристики имеет новый пикап

Бронированный пикап был изготовлен на базе шасси Dodge Ram 5500, оснащенного коробкой передач ZF и двигателем Cummins 6.7L.

Габариты машины составляют 6,42×2,66×2,54 м, а полная масса не превышает 10 700 ± 200 кг. По дороге с жестким покрытием пикап движется со скоростью до 110 км/ч.

Возит дроны, минометы и боеприпасы: армия получит новый бронированный пикап &quot;Гюрза&quot;

Фото: новая "Гюрза" ("УкрАрмоТех")

Бронирование корпуса соответствует уровню 2 стандарта НАТО STANAG 4569, противоминная защита - уровням 3а и 3b этого же стандарта. Автомобиль сохраняет функциональность в диапазоне температур от -33 до +55 градусов.

Возит дроны, минометы и боеприпасы: армия получит новый бронированный пикап &quot;Гюрза&quot;

Фото: новая "Гюрза" ("УкрАрмоТех")

Пикап оборудован средствами РЭБ, приборами ночного наблюдения, смотровой телевизионной системой, а также системами пожаротушения и вентиляции. При необходимости машину можно дополнительно оснастить другим специализированным оборудованием.

В компании уточнили, что платформа UAT.GYURZA-01, на базе которой сделан и кодифицирован новый пикап, универсальна: ее можно использовать не только для перевозки личного состава, боекомплекта и имущества, но и для эвакуационных и логистических задач, а также как базу для установки различного оборудования.

Уже есть запрос от военных на медико-эвакуационную и оперативно-пиротехническую машину на базе UAT.GYURZA-01.

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Ранее "УкрАрмоТех" также разработала бронеавтомобиль Tisa для радиационной и химической разведки, полученный Национальной гвардией Украины: он заменит устаревшие советские УАЗ-469РХБ.

Кроме того, Министерство обороны этим летом кодифицировало бронированный эвакуационный тягач INGUAR-4, способный оперативно извлекать из поля боя бронетехнику весом до 30 тонн.

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