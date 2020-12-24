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Возил в ОРДО через Россию: в Запорожской области задержали перевозчика

Автор: Дмитрий Левицкий

В Запорожской области правоохранители задержали мужчину, который незаконно возил людей на временно оккупированную территорию Донецкой области и в обратном направлении. Перевозка осуществлялась через территорию России.

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Об этом сообщили в прокуратуре Запорожской области.

Мужчина с марта этого года систематически осуществлял перевозку пассажиров из Запорожья и Днепра. Он пересекал границу с РФ в Харьковской области, после чего въезжал на территорию ОРДО через закрытый пункт пропуска "Новоазовск". За поездку в одну сторону злоумышленник брал 3 тысячи гривен с пассажира.

Правоохранители провели обыски по месту его жительства, в ходе которых изъяли компьютерную технику, средства связи, записи по учету пассажиров и деньги. Мужчине уже сообщили о подозрении по факту незаконной переправки лиц через госграницу из корыстных побуждений.

Напомним, пророссийские боевики продолжают блокировать работу пунктов пропуска вдоль линии разграничения на Донбассе. Пропуск граждан сейчас осуществляется только через два КПВВ.

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