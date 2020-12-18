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Боевики продолжают блокировать движение через пять КПВВ на Донбассе

Донбасс, Пятница 18 декабря 2020 15:10
Боевики продолжают блокировать движение через пять КПВВ на Донбассе
Фото: КПВВ "Станица Луганская" (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Анастасия Рокитна

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) заявила о блокировке боевиками работы пропускных пунктов. В частности, остаются заблокированными 5 КПВВ.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Работает КПВВ "Станица Луганская". В КПВВ "Новотроицкое" пропуск восстанавливается дважды в неделю.

Однако, пункты въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутове", "Майорское" и "Марьинка" остаются заблокированными боевиками.

Напомним, в ТКГ заявляли, что контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) "Счастье" будет полностью готов по всем техническим требованиям 21 декабря. После этого в России не будет формальных причин блокировать работу пункта пропуска.

Как писало РБК-Украина, Трехсторонняя контактная группа до сих пор не решила вопрос разблокировки КПВВ на Донбассе. Пропуск через линию разграничения не осуществляется в полноценном режиме с весны 2020 года.

В ООН прогнозировали, что КПВВ на Донбассе будут работать в ограниченном режиме к середине лета 2021 года.

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