Возив в ОРДО через Росію: у Запорізькій області затримали перевізника

Фото: затримання перевізника (zap.gp.gov.ua)

У Запорізькій області правоохоронці затримали чоловіка, який незаконно возив людей на тимчасово окуповану територію Донецької області та у зворотньому напрямку. Перевезення здійснювалося через територію Росії.

Про це повідомили в прокуратурі Запорізької області.

Чоловік з березня цього року систематично здійснював перевезення пасажирів із Запоріжжя та Дніпра. Він перетинав кордон з РФ у Харківській області, після чого в'їжджав на територію ОРДО через закритий пункт пропуску "Новоазовськ". За поїздку в один бік зловмисник брав 3 тисячі гривень з пасажира.

Правоохоронці провели обшуки за його місцем проживання, в ході яких вилучили комп'ютерну техніку, засоби зв'язку, записи щодо обліку пасажирів та гроші. Чоловіку вже повідомили про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через держкордон з корисливих мотивів.

Нагадаємо, проросійські бойовики продовжують блокувати роботу пунктів пропуску вздовж лінії розмежування на Донбасі. Пропуск громадян зараз здійснюється тільки через два КПВВ.