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Из-за возгорания холодильника: известна причина пожара под Винницей, в котором погибли 4 детей

Автор: Мария Кучерявец

В ГСЧС назвали причину пожара, из-за которого в селе Марьяновка (Винницкая область) погибли четверо детей и двое взрослых. Так, возгорание произошло в результате замыкания холодильника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Отметим, что об инциденте стало известно вчера, тогда спасатели сообщали, что смерть детей и взрослых наступила в результате отравление угарным газом, однако о причине речь не шла.

"18 ноября в с. Марьяновка Хмельницкого района в частном жилом доме, предварительно в результате отравления продуктами горения (короткое замыкание в холодильнике с последующим его возгоранием), погибло 6 человек, из них 4 ребенка (2010-2015 г. р.). Пожар самоликвидировался. На месте происшествия работала оперативная группа ГСЧС", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, кроме этого, вчера в результате пожара в частном доме в селе Медисовка (Хмельницкая область) погибли четыре ребенка.

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Винницкая областьПожар