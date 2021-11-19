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Через загоряння холодильника: відома причина пожежі під Вінницею, в якій загинули 4 дітей

Автор: Марія Кучерявець

У ДСНС назвали причину пожежі, через яку в селі Мар'янівка (Вінницька область) загинули четверо дітей та двоє дорослих. Так, загоряння сталося внаслідок замикання холодильника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ГСЧС.

Зазначимо, що про інцидент стало відомо вчора, тоді рятувальники повідомляли, що смерть дітей та дорослих наступила внаслідок отруєння чадним газом, однак про причини мова не йшлася.

"18 листопада у с. Мар’янівка Хмільницького району в приватному житловому будинку, попередньо внаслідок отруєння продуктами горіння (коротке замкнення в холодильнику з подальшим його загорянням), загинуло 6 осіб, з них 4 дитини (2010-2015 р.н.). Пожежа самоліквідувалась. На місці події працювала оперативна група ДСНС", - розповіли у прес-службі.

Нагадаємо, крім цього, вчора внаслідок пожежі в приватному будинку в селі Медисівка (Хмельницька область) загинули чотири дитини.

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Вінницька областьПожежа