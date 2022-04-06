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Воздушные силы ВСУ за сутки уничтожили восемь российских крылатых ракет

Крылатая ракета (Фото: gordonua.com)
Автор: Константин Широкун

Воздушные силы украинской армии за день сбили восемь крылатых ракет. Противник существенно сменил тактику ведения войны в воздухе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Воздушных сил ВСУ.

Российские войска изменили тактику ведения боевых действий в воздухе. Авиация армии РФ теперь пытается не входить в зону поражения нашей ПВО и не идет на прямой контакт с истребителями. Самолеты оккупантов предпочитают наносить ракетные удары с воздуха, в частности из воздушного пространства Беларуси.

В течение 5 апреля подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил сбиты восемь крылатых ракет. Авиация Воздушных Сил продолжает поддерживать действия наземных войск Сил обороны, нанося воздушные удары по оккупантам.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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