Воздушные силы ВСУ за сутки уничтожили восемь российских крылатых ракет

Воздушные силы украинской армии за день сбили восемь крылатых ракет. Противник существенно сменил тактику ведения войны в воздухе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Воздушных сил ВСУ.
Российские войска изменили тактику ведения боевых действий в воздухе. Авиация армии РФ теперь пытается не входить в зону поражения нашей ПВО и не идет на прямой контакт с истребителями. Самолеты оккупантов предпочитают наносить ракетные удары с воздуха, в частности из воздушного пространства Беларуси.
В течение 5 апреля подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил сбиты восемь крылатых ракет. Авиация Воздушных Сил продолжает поддерживать действия наземных войск Сил обороны, нанося воздушные удары по оккупантам.
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