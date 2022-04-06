Воздушные силы ВСУ за сутки уничтожили восемь российских крылатых ракет

Воздушные силы украинской армии за день сбили восемь крылатых ракет. Противник существенно сменил тактику ведения войны в воздухе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Воздушных сил ВСУ.

Российские войска изменили тактику ведения боевых действий в воздухе. Авиация армии РФ теперь пытается не входить в зону поражения нашей ПВО и не идет на прямой контакт с истребителями. Самолеты оккупантов предпочитают наносить ракетные удары с воздуха, в частности из воздушного пространства Беларуси.

В течение 5 апреля подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил сбиты восемь крылатых ракет. Авиация Воздушных Сил продолжает поддерживать действия наземных войск Сил обороны, нанося воздушные удары по оккупантам.