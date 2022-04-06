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Повітряні сили ЗСУ за добу знищили вісім російських крилатих ракет

Крилата ракета (Фото: gordonua.com)
Автор: Константин Широкун

Повітряні сили української армії за день збили вісім крилатих ракет. Противник істотно змінив тактику ведення війни в повітрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

Російські війська змінили тактику ведення бойових дій у повітрі. Авіація армії РФ тепер намагається не входити в зону ураження нашої ППО і не йде на прямий контакт з винищувачами. Літаки окупантів воліють завдавати ракетних ударів з повітря, зокрема з повітряного простору Білорусі.

Протягом 5 квітня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито вісім крилатих ракет. Авіація Повітряних Сил продовжує підтримувати дії наземних військ Сил оборони, завдаючи повітряні удари по окупантах.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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