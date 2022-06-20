Воздушные силы уничтожили ротно-тактическую группу и опорный пункт оккупантов

Украинские воздушные силы уничтожили ротно-тактическую группу и один из опорных пунктов России. Зенитчики сбили вражеский беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Facebook .

Отмечается, что истребители ВСУ патрулируют воздушное пространство и прикрывают действия ударной авиации, которая наносит ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов на нескольких направлениях.

Так, в результате авианалетов 19 июня была уничтожена техника и живая сила ротно-тактической группы оккупантов, а также один из опорных пунктов противника.

Кроме этого, в воскресенье подразделение зенитных ракетных войск уничтожило вражеский беспилотный летательный аппарат врага.

Напомним, недавно зенитные ракетные войска Воздушных сил ВСУ уничтожили 500-ю воздушную цель российских оккупантов. "Юбилейной" целью оказался очередной БПЛА российских захватчиков "Орлан-10".

Ранее сообщалось, что Воздушные силы ВСУ совершили более 1100 групповых авианалетов на оккупантов с начала войны.

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