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Повітряні сили знищили ротно-тактичну групу та опорний пункт окупантів

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Понеділок 20 червня 2022 00:27
Повітряні сили знищили ротно-тактичну групу та опорний пункт окупантів Фото: повітряні сили знищили ротно-тактичну групу (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Українські повітряні сили знищили ротно-тактичну групу і один з опорних пунктів Росії. Зенітники збили ворожий безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Facebook.

Зазначається, що винищувачі ЗСУ патрулюють повітряний простір та прикривають дії ударної авіації, яка завдає ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів на кількох напрямках.

Так, унаслідок авіанальотів 19 червня була знищена техніка і жива сила ротно-тактичної групи окупантів, а також один з опорних пунктів противника.

Крім цього, в неділю підрозділ зенітних ракетних військ знищив ворожий безпілотний літальний апарат ворога.

Нагадаємо, нещодавно зенітні ракетні війська Повітряних сил ЗСУ знищили 500-ту повітряну ціль російських окупантів. "Ювілейною" метою виявився черговий БПЛА російських загарбників "Орлан-10".

Раніше повідомлялося, що повітряні сили ЗСУ здійснили понад 1100 групових авіанальотів на окупантів з початку війни.

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