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Воздушные силы Украины 19 марта сбили три ударных вертолета армии противника

Новина українською →
Киев, Воскресенье 20 марта 2022 00:42
Воздушные силы Украины 19 марта сбили три ударных вертолета армии противника Сбитый вертолет РФ (Фото: hvylya.net)
Автор: Константин Широкун

В субботу, 19 марта, российская армия существенно снизила свое присутствие в украинском небе. Поэтому за прошедшие сутки противовоздушная оборона сбила только три российских ударных вертолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Воздушных сил ВСУ.

В командовании Воздушных сил ВСУ отмечают, что для существенного увеличения количества сбитой авиации противника союзники должны передать украинской армии современные системы ПВО и истребители.

"В настоящее время Воздушные силы Украины успешно бьют оккупантов оружием 80-х годов выпуска, тогда как российские войска применяют против нас новейшее оружие – гиперзвуковые ракеты и самолеты, существенно превосходящие наши, как в количестве, так и в боевых характеристиках", - говорится в официальном обращении.

Мы также писали о том, что за сутки 18 марта украинская противовоздушная оборона сбила как минимум 12 воздушных целей российских военных.

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