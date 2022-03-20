UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Воздушные силы Украины 19 марта сбили три ударных вертолета армии противника

Сбитый вертолет РФ (Фото: hvylya.net)
Автор: Константин Широкун

В субботу, 19 марта, российская армия существенно снизила свое присутствие в украинском небе. Поэтому за прошедшие сутки противовоздушная оборона сбила только три российских ударных вертолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Воздушных сил ВСУ.

В командовании Воздушных сил ВСУ отмечают, что для существенного увеличения количества сбитой авиации противника союзники должны передать украинской армии современные системы ПВО и истребители.

"В настоящее время Воздушные силы Украины успешно бьют оккупантов оружием 80-х годов выпуска, тогда как российские войска применяют против нас новейшее оружие – гиперзвуковые ракеты и самолеты, существенно превосходящие наши, как в количестве, так и в боевых характеристиках", - говорится в официальном обращении.

Мы также писали о том, что за сутки 18 марта украинская противовоздушная оборона сбила как минимум 12 воздушных целей российских военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину