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Воздушные силы за сутки "приземлили" один вертолёт и три беспилотника оккупантов

Фото: российский вертолет К-52 (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины за сутки 26 августа уничтожили вражеский вертолет и три беспилотника оперативно-тактического уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожен вертолет (тип устанавливается) и три БПЛА оперативно-тактического уровня. Авиация Воздушных сил бьет по оккупантам на разных направлениях", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах отметили, что истребители, бомбардировщики и штурмовики наносят ракетно-бомбовые удары по боевой бронированной технике, средствам противовоздушной обороны, реактивным системам залпового огня, переправам, запасам ГСМ и скоплению живой силы оккупантов.

Напомним, украинские бойцы за сутки ликвидировали еще 250 оккупантов и уничтожили пять артсистем врага. Всего Россия потеряла с начала полномасштабной войны уже 46 500 своих военных убитыми.

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