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Воздушные силы поразили более 20 единиц техники и укрепленные позиции оккупантов

Фото: Воздушные силы поразили более 20 единиц техники и укрепленные позиции оккупантов (novynarnia.com)
Автор: Артур Родивилов

Украинские военные за сутки уничтожили более 20 единиц боевой бронированной техники врага, авиационную ракету, БПЛА оккупантов. Воздушные силы поразили укрепленные позиции и живую силу противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook командования Воздушных сил ВСУ.

С момента полномасштабного вторжения России на территорию Украины штурмовики и бомбардировщики Воздушных сил Су-25 и Су-24м совершили более тысячи авиационных налетов по колоннам оккупантов, скоплению техники, личного состава и логистических центрах.

Уничтожены сотни единиц техники, переправы, пункты поставки горюче-смазочных материалов, живая сила и другие важные объекты.

Отмечается, что подразделения зенитных ракетных войск за сутки уничтожили ракету класса "воздух - поверхность" Х-59, а противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила три БПЛА оккупантов.

Напомним, Россия вечером, 3 июня, запустила четыре ракеты с крымского направления. Все они были сбиты украинской ПВО.

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Министерство обороны Украины