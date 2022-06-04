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Повітряні сили вразили понад 20 одиниць техніки та укріплені позиції окупантів

Фото: повітряні сили вразили понад 20 одиниць техніки та укріплені позиції окупантів (novynarnia.com)
Автор: Артур Родивилов

Українські військові за добу знищили понад 20 одиниць бойової броньованої техніки ворога, авіаційну ракету, БПЛА окупантів. Повітряні сили вразили укріплені позиції і живу силу противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook командування Повітряних сил ЗСУ.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії на територію України штурмовики і бомбардувальники Повітряних сил Су - 25 і Су-24М здійснили понад тисячу авіаційних нальотів по колонах окупантів, скупченню техніки, особового складу та логістичних центрах.

Знищено сотні одиниць техніки, переправи, пункти постачання паливно-мастильних матеріалів, жива сила та інші важливі об'єкти.

Зазначається, що підрозділи зенітних ракетних військ за добу знищили ракету класу "повітря - поверхня" Х-59, а протиповітряна оборона Сухопутних військ вразила три БПЛА окупантів.

Нагадаємо, Росія ввечері, 3 червня, запустила чотири ракети з кримського напрямку. Всі вони були збиті українською ППО.

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Міністерство оборони України