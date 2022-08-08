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Повітряні сили показали уламки "Калібра", якими сьогодні стріляли по Україні

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Україна, Понеділок 08 серпня 2022 18:13
Повітряні сили показали уламки "Калібра", якими сьогодні стріляли по Україні Фото: Повітряні сили показали уламки "Калібра", якими сьогодні стріляли по Україні (5.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові знайшли та показали уламки ракети, яку російська армія випустила вранці з Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Командування повітряних сил ЗСУ.

Повітряні сили повідомили, що їм вдалося знайти уламки ракети "Калібр", яку збили силами протиповітряної оборони.

За даними військових, окупанти випустили чотири ракети з акваторії Чорного моря о 10 годині ранку. Всі цілі було успішно збито над Одеською областю та центральною частиною України.

Нагадаємо, що раніше Оперативне командування "Південь" попереджувало про ракетну небезпеку з боку Чорного моря.

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Війна в Україні ракетный удар
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