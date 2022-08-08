Фото: Повітряні сили показали уламки "Калібра", якими сьогодні стріляли по Україні (5.ua)

Українські військові знайшли та показали уламки ракети, яку російська армія випустила вранці з Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Командування повітряних сил ЗСУ.

Повітряні сили повідомили, що їм вдалося знайти уламки ракети "Калібр", яку збили силами протиповітряної оборони. За даними військових, окупанти випустили чотири ракети з акваторії Чорного моря о 10 годині ранку. Всі цілі було успішно збито над Одеською областю та центральною частиною України.