Воздушной тревоги нет: в разных районах Черновцов слышали звуки сирены

Жителей призывают сохранять спокойствие.

"Общей воздушной тревоги в области нет. В некоторых районах города слышны звуки похожие на воздушную тревогу. Соответствующие службы уже выехали на место и выясняют ситуацию. О деталях сообщим позже", - заявил глава ОВА.

Напомним, в четверг вечером в Одессе прогремел взрыв во время воздушной тревоги.

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