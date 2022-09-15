Воздушной тревоги нет: в разных районах Черновцов слышали звуки сирены
Фото: в разных районах Черновцов слышали звуки сирен (pixabay.com)
В Черновцах в нескольких районах были слышны звуки сирен, однако официально воздушную тревогу не объявляли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка.
Жителей призывают сохранять спокойствие.
"Общей воздушной тревоги в области нет. В некоторых районах города слышны звуки похожие на воздушную тревогу. Соответствующие службы уже выехали на место и выясняют ситуацию. О деталях сообщим позже", - заявил глава ОВА.
Напомним, в четверг вечером в Одессе прогремел взрыв во время воздушной тревоги.
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