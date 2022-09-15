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Воздушной тревоги нет: в разных районах Черновцов слышали звуки сирены

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Черновцы, Четверг 15 сентября 2022 23:21
Воздушной тревоги нет: в разных районах Черновцов слышали звуки сирены Фото: в разных районах Черновцов слышали звуки сирен (pixabay.com)
Автор: Артур Родивилов

В Черновцах в нескольких районах были слышны звуки сирен, однако официально воздушную тревогу не объявляли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы Черновицкой ОВА Руслана Запаранюка.

Жителей призывают сохранять спокойствие.

"Общей воздушной тревоги в области нет. В некоторых районах города слышны звуки похожие на воздушную тревогу. Соответствующие службы уже выехали на место и выясняют ситуацию. О деталях сообщим позже", - заявил глава ОВА.

Напомним, в четверг вечером в Одессе прогремел взрыв во время воздушной тревоги.

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