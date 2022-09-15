Повітряної тривоги немає: у різних районах Чернівців чули звуки сирени
Фото: у різних районах Чернівців чули звуки сирен (pixabay.com)
У Чернівцях у кількох районах були чутні звуки сирен, проте офіційно повітряну тривогу не оголошували.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка.
Жителів закликають зберігати спокій.
"Загальної повітряної тривоги в області немає. У деяких районах міста чутно звуки схожі на повітряну тривогу. Відповідні служби вже виїхали на місце і з'ясовують ситуацію. Про деталі повідомимо пізніше", - заявив глава ОВА.
Нагадаємо, у четвер увечері в Одесі прогримів вибух під час повітряної тривоги.
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