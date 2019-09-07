В воздушное пространство Украины вошел российский спецборт

В воздушное пространство Украины вошел российский самолет Tu-204-300 Специального летного отряда Российской Федерации, который может участвовать в обмене пленными. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24, передает РБК-Украина.

По данным сервиcа, в воздушное пространство Украины вошел самолет с бортовым номером RA-64058. Информация из открытых источников подтверждает, что этот борт эксплуатирует Специальный летный отряд Российской Федерации. На данный момент информации об аэропорте прибытия спецборта нет.

Отметим, что Специальный летный отряд обеспечивает перевозку воздушным транспортом должностных лиц Российской Федерации и других важных лиц российских спецслужб или военных.

Напомним, ранее адвокат украинских военнопленных моряков Сергей Бадамшин сообщил, что его подзащитных вывезли автобусами из москвоського СИЗО "Лефортово". По его словам, моряков могут везти в аэропорт "Внуково" для обмена.