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Воздушная тревога в Киеве. Какие станции метро будут закрыты: список

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Киев, Пятница 25 февраля 2022 09:42
Воздушная тревога в Киеве. Какие станции метро будут закрыты: список Фото: в Киеве наземные станции метро во время воздушной тревоги не будут работать (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В метрополитене столицы во время сигнала воздушной тревоги наземные станции не будут работать. Речь идет о станции "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница", "Черниговская", "Лесная".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр КГГА.

"При сигнале "Воздушная тревога" наземные станции "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница", "Черниговская", "Лесная" не будут работать. Они не являются безопасными для укрытия и перевозки пассажиров", - говорится в сообщении.

В связи с чем киевлян призывают переместиться в другие укрытия или на подземные станции.

Также некоторые станции сейчас работают с ограничениями на вход для обеспечения постепенного вывоза людей и избегания скоплений.

Напомним, сегодня Киеве ограничили движение метро на красной ветке метро.

Добавим, в Киеве сделали бесплатным весь коммунальный транспорт, метро в том числе.

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