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Повітряна тривога у Києві. Які станції метро будуть закриті: список

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Київ, П'ятниця 25 лютого 2022 09:42
Повітряна тривога у Києві. Які станції метро будуть закриті: список Фото: у Києві наземні станції метро під час повітряної тривоги не працюватимуть (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У метрополітені столиці під час сигналу повітряної тривоги наземні станції не працюватимуть. Мова йде про станції "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", "Лісова".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр КМДА.

"При сигналі "Повітряна тривога" наземні станції "Дніпро", "Гідропарк", "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", "Лісова" не працюватимуть. Вони не є безпечними для укриття та перевезення пасажирів", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з чим киян закликають переміститися в інші укриття або на підземні станції.

Також деякі станції наразі працюють з обмеженнями на вхід для забезпечення поступового вивезення людей та уникнення скупчень.

Нагадаємо, сьогодні Києві обмежили рух метро на червоній гілці метро.

Додамо, в Києві зробили безкоштовним весь комунальний транспорт, метро в тому числі.

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