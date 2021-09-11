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Воздух прогреется до +27: в Украине сегодня будет тепло и солнечно

Автор: Инна Собора

В течение сегодняшнего дня в Украине ожидается теплая и солнечная погода. Температура воздуха прогреется до +27 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

На всей территории страны воздух сегодня равномерно прогреется до +24-27 градусов.

Ночью температура в северных, восточных и центральных областях опустится до +10-12 градусов.

Теплее будет в южных областях, где ночью температура будет держаться на уровне +13-15 градусов.

Прохладнее всего будет в западных регионах - ночью там прогнозируют +8-10 градусов.

Погода в Киеве

Температура воздуха в столице сегодня прогреется до +26 градусов. В течение дня будет солнечно и ясно.

Ночью температура понизится до +11-13 градусов.

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Погода в Украине