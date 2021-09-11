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Повітря прогріється до +27: в Україні сьогодні буде тепло та сонячно

Автор: Инна Собора

Протягом сьогоднішнього дня в Україні очікується тепла та сонячна погода. Температура повітря прогріється до +27 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

На всій території країни повітря сьогодні рівномірно прогріється до +24-27 градусів.

Вночі температура у північних, східних та центральних областях опуститься до +10-12 градусів.

Тепліше буде у південних областях, де вночі температура триматиметься на рівні +13-15 градусів.

Найпрохолодніше буде у західних регіонах - вночі там прогнозують +8-10 градусів.

Погода в Києві

Температура повітря в столиці сьогодні прогріється до +26 градусів. Протягом дня буде сонячно та ясно.

Вночі температура знизиться до +11-13 градусів.

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Погода в Україні