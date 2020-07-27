В ВОЗ заявили, что страны не должны держать границы закрытыми

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что страны не должны постоянно держать границы закрытыми из-за распространения коронавируса. По словам представителя организации, экономика должна восстанавливаться.

Об этом заявил г

Кроме этого, глава ВОЗ заявил об усилении пандемии и созывает чрезвычайную комиссию.

Также РБК-Украина писало, что эпидемия коронавируса в Украине имеет отличия от сценария, который разворачивается в Европе, в Украине наблюдается меньшая смертность среди людей пожилого возраста.