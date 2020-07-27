У ВООЗ заявили, що країни не повинні тримати кордони закритими

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що країни не повинні постійно тримати кордони закритими через поширення коронавірусу. За словами представника організації, економіка повинна відновлюватися.

Про це заявив г

Крім цього, глава ВООЗ заявив про посилення пандемії та скликає надзвичайну комісію.

Також РБК-Україна писало, що епідемія коронавірусу в Україні має відмінності від сценарію, який розгортається в Європі, в Україні спостерігається менша смертність серед людей похилого віку.